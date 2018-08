Äikesetormis juhtunud sillavaringus on praeguseks elu kaotanud 38 inimest

Roberto Robbiano, tema naine Ersilia Piccinino ja nende poeg Samuel surid, kui Morandi sild eile kokku varises. Päästjad otsivad koos maavärina üksusega võimalikke ellujääjaid. Silla varisemine tuli kõikidele ootamatult, sest kuni õnnetuseni polnud märkigi sellest, et niivõrd suur tragöödia võiks aset leida, vahendas The Sun.

Päästeoperatsioon kestis kogu öö ning praeguseks on kindlaks tehtud, et hukkus 38 inimest ja vähemalt kolm on veel kadunud. Päästjad otsisid surnukehasid või veel ellujäänuid rohke prahi ja terasest talade alt. Umbes tosin inimest on tõsiste vigastuste tõttu haiglas.

Genova silla varingus on surnud 38 inimest FOTO: AFP / Scanpix

Päästjad teatasid, et pärast öö läbi kestnud päästetöid ei leitud rohkem ellujäänuid, kuid avastati kolm surnukeha. Päästetöödes osalevad ka koerad, kuid praegu ei ole rohkem elumärke avastatud ja olukord silla juures on ikka veel ohtlik.

Genova politsei pressiesindaja Alessandra Bucci ütles: «Me jätkame päästetöödega, kuna me arvame, et rusude all on veel inimesi elus. Me loodame leida veel ellujäänuid.»

Marcello de Angelis, kes juhib sealses piirkonnas asuvat Punase Risti organisatsiooni, avaldas, et päästetöötajad suhtuvad intsidenti nagu maavärinasse. Ta ütles BBC-le: «On võimalik, et sild on kokku kukkudes tekitanud teatud orvad, mille all inimesed on kaitset leidnud. Üksused, kelle oleme siia saatnud, on samad, kes tegelevad maavärinaga. Seega on tegu sarnase olukorraga ja tõenäosus, et juhtub lisaõnnetusi, on samuti olemas.»

Genova silla varingus on surnud 38 inimest FOTO: AFP / Scanpix

Ligi 300 tuletõrjujat ja päästetöötajat osalesid teisipäeval alanud päästetöödes. Arvatakse, et ligi 12 inimest on veel kadunud.

Esmareageerimisüksuse juht Emanuele Giffi sõnas: «Me ei jäta lootust. Me oleme praeguseks päästnud tosinkond inimest. Me töötame päev läbi, et iga viimne kui ohver saaks leitud.»

Itaalia transpordiminister Danilo Toninelli kutsus kolmapäeval üles sillal tegutseva ettevõtte juhte tagasi astuma. Valitsus loodab võtta ka Atlantia grupi allüksuselt Autostrade per l'Italia ära õiguse töötada kiirteel, mille üks osa on ka Morandi sild. Lisaks sellele tahetakse neile määrata ka suured rahatrahvid, sest silla kasutuskõlblikkuse eest vastutavad just nemad.

Genova silla varingus on surnud 38 inimest FOTO: AFP / Scanpix

Praegu uuritakse, mis põhjustas 80 meetri pikkuse ning 45 meetri kõrgusel olnud maanteejupi kokkuvarisemise. Kuid eri raportite kohaselt on teada, et 1967. aastal ehitatud silda sooviti uuendada.

Hukkunute hulgas on ka Roberto Robbiano koos perega. Roberto on arvutitehnik, kes abiellus Ersiliaga 2014. aastal.

Mis on siiamaani teada:

umbes 38 inimest on surnud

paljud on saanud vigastada

neli inimest on elusalt päästetud

õnnetuses oli 35 autot ja kolm raskeveokit

200 meetri pikkune teeosa varises kokku

Itaalia peaminister Giuseppe Conte läks Genovasse

Genova silla varingus on surnud 38 inimest FOTO: AFP / Scanpix