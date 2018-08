Erakordne foto: Lennoni ja McCartney pojad tegid koos selfie - vaata, kumb on rohkem oma kuulsa isa nägu!

Just nagu nende kuulsad isad, nii on ka nemad muusikud.

Sean on biitlite juhi John Lennoni (suri 1980. aastal, kui kui hullunud fänn Mark David Chapman ta maha lasi) ja kunstnik Yoko Ono poeg. James on The Beatles ansambli teise liikme Paul McCartney ja muusik Linda McCartney poeg. Linda suri 1998. aastal rinnavähki.