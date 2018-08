Löö end lille, sest We Love The 90s premeerib parimaid ajasturiietusi!

Parimatele tõelistele 90ndate aastate isenditele ja seltskondadele annab We Love The 90s tasuta järgmise aasta festivalipassid.

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s festivalil esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid. Lauluväljaku panevad retrorütmides tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.