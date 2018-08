Video: end näkku tulistanud noor ameeriklanna sai uue näo

Ilusaks peetud Stubblefield rikkus 2014. aasta märtsis oma näo, mille tõttu ta vajas mitut taastavat operatsiooni ja nüüd ka näosiirdamist, teatab cnn.com.

Katie Stubblefield FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Ma ei mõelnud end näkku tulistades, mis saab edasi. Tunnen end süüdi, et mu pere pidi minu pärast kannatama. Kui mulle pakuti võimalust saada näosiirdamine, siis ma ei teadnud, mis see on, kuid uurisin ja olin operatsiooniga nõus,» sõnas 22-aastane ameeriklanna pärast uue näo saamist.

Stubblefieldi juhtum on populaarteadusliku ajakirja National Geographic ingliskeelse septembrinumbri kaanelugu pealkirjaga «The Story of a Face» (Näo lugu).

Katie Stubblefield enne tulistamist ja pärast näosiirdamist (paremal) FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

End näkku tulistanud naisele tehti möödunud aasta mais Ohios Clevelandi haiglas 31 tundi kestnud siirdamisoperatsioon, millel osales kümmekond kirurgi. Operatsiooni maksis kinni USA kaitseministeerium, tehes seda läbi kaitseväe taastusmeditsiini instituudi.

Stubblefield sai hiljuti surnud organidoonori, 31-aastase Andrea Schneideri näo. Andrea vanaema Sandra Bennington langetas otsuse anda oma lapselapse nägu abivajajale.

Andrea Schneider FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Maailmas on tehtud umbes 40 näosiirdamist, Clevelandi haigla kirurgide jaoks oli see kolmas. Maailma esimene edukas täielik näosiirdamine toimus 2010. aastal Hispaanias Vall d’Hebroni ülikooli haiglas.

Clevelandi haiglas siirdamisoperatsiooni juhtinud kirurgi Brian Gastmani teatel tuli neil taastada Katie Stubblefieldi näost 90 protsenti. Nad tegid ta näost 3D kujutise, kasutades modellina Katie vanema õe Olivia McCay nägu.

Gastman lisas, et Stubblefieldil oli pärast vigastada saamist raskusi hingamise, närimise ja neelamisega ning neil tuli ka need funktsioonid taastada.

Uue näo saanud noorel ameeriklannal on hea meel, et tal nägu on ja ta ei pea end enam maailma eest peitma.

«Pean uue näoga harjuma, mul on veel raskusi kõnelemisega. Elan päeva korraga,» lausus Stubblefield.

Katie Stubblefield pärast näosiirdamist FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Stubblefieldil on plaan minna ülikooli õppima psühholoogiat ja enesetappude ennetamist. Ta tahab saada psühholoogiliseks nõustajaks, kes tegeleb enesetapukatseid teinutega ja olla motivatsioonikõnelejaks.