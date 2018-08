Video: mees jäädvustas Göteborgi autodepõlengu oma rõdult

Mats jooksis tütre juurde rõdule ja tegi oma nutitelefoniga video, millel on näha autode süütamist ja põlengut. Autode vahel jooksid tumedasse riietatud ja maske kandnud mehed.

Rootslane ei soovinud enda nime ega nägu avaldada, kuna arvab, et see võib talle hiljem probleeme tekitada.

Rootsi politsei tabas autosid süüdanud noortejõugu, mille liikmete vanus on 16 – 21 eluaastat. Politseinike teatel ei ole veel kõiki süütajaid tabatud ja seega võetakse veel noori kinni.

Uurimine näitas, et noortegäng oli autode hävitamiseks plaani teinud ja end ette valmistanud.

«Tegemist oli organiseeritud süütamisega, sest vaid paar juhuslikku teismelist millegi sellisega hakkama ei saaks,» on ka Matsi arvamus.

Matsi sõnul teeb talle muret, et Frölundas ei ole isegi mitte konstaablipunkti, rääkimata politseijaoskonnast.

«Kui on vaja politsei abi ja sa helistad politseisse, siis võib neil võtta kohalesõit aega vähemalt veerand tundi. Arvan, et kui siin oleks politseijaoskond, ei oleks noored nii julgelt autosid süüdanud,» sõnas rootslane.

Frölundas on nüüd igaks juhuks keskmisest rohkem politseinike patrullimas.

Läänerannikul Kattegati väina ääres asuv Göteborg on Rootsis suuruselt teine linn, kus elab umbes 570 000 inimest. Koos eeslinnadega on elanikkonna suurus üle ühe miljoni.

Frölunda on üks Göteborgi 21 eeslinnast. See ligi 13 000 elanikuga eeslinn, mis on eeslinnade seas väikseim, asub Göteborgi edelaosas.