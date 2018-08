Galerii: imekaunis Mila Kunis tähistab juubelit!

Mila Kunis (vene keeles Милена Маркοвна Кунис, ukraina keeles Мілена Марківна Куніс; sündinud 14. augustil 1983 Tšernivtsis) on juudi päritolu USAfilminäitleja.

Mila sündis Ukrainas. Tema isa Mark oli autobaasi juhataja ja ema Elvira oli apteegi juhataja. Milal on vanem vend Mihhail.

Alates 1999 on Kunis välja andnud oma muuvisid, kokku on tal neid ilmunud 6, viimane 2008. aastal. Ta on andnud hääle ka kahele videomängule (sealhulgas «Family Guy Video Game»), mõlemad aastal 2006.