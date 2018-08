Video: pruut ei lasknud üleujutusel end takistada

Maailma meediasse jõudnud videol on näha, kuidas Bulacani provintsis on kirik tulvaveega üleujutatud, teatab time.com.

Videol on näha, kuidas valges pikas kleidis pruut, peas loor ja käes lilled, sammub läbi üsna kõrge vee altari ja oma tulevase mehe Jeffersoni poole.

See pulm on erakordne selle tõttu, et nii pruudil, peigmehel kui pulmakülalistel ei olnud vee tõttu kingi jalas.