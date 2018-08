Tere tulemast 21. sajandisse: Disney filmis lööb kaasa esimene avalikult gei tegelane

Filmi tegevus toimub 19. sajandil, kus LGTBQ õiguseid peaaegu, et ei eksisteerinudki. Whitehall mängib väga dekadentlikku mees, kes ei pelga tõsiasja, et naised talle ei meeldi.

«See on Jacki karjääri suurim roll ja ta teenib sellega head raha,» sõnas allikas. «Aga veel enam, ta mängib gei meest, kes on ülimalt dekadentlik, ülepingutatud ning väga naljakat. See on talle ideaalne roll. Disney on alati LGTBQ kogukonna osas väga toetav olnud. Uusim film, mis toimub ajal, mil ei olnud sotsiaalselt aktsepteeritav olla gei, on järjekordne pöördepunkt nende ajaloos,» lisas allikas.