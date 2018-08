Katusele lõksu jäänud ropu suuga papagoi saatis teda päästma tulnud tuletõrjuja pikalt

Omanik ütles redeliga üles läinud tuletõrjujale, et ta ütleks linnule «ma armastan sind», et see paremini koostööd tegema hakkaks, kirjutas Metro. Aga kiindumuse väljanäitamine langes kurtidele kõrvadele, sest lind hakkas päästjat verbaalselt ahistama.

Vahetusejuht Chris Swallows sõnas: «Jessie oli katusel olnud juba kolm päeva ning kahtlustati võimalust, et ta on viga saanud ja sellepärast alla ei tulegi. Siis me aga avastasime, et tal on ropp suu ning muudkui sõimas meid. See pakkus meile palju nalja.»

Katusele kinni jäänud lind ei olnud abi eest sugugi tänulik FOTO: AFP / Scanpix

Jessie ja tema omanik räägivad mõlemad ka türgi ja kreeka keelt ning sellepärast proovisid päästjad teda ka nendes keeltes kutsuda. Aga pärast seda, kui ta oli pikalt saatmise lõpetanud, tuli välja, et Jessie ei olnudki vigastatud, vaid lendas teise maja katusele, sealt edasi puu peale ning siis juba omaniku juurde.

Londoni tuletõrjebrigaad on korduvalt rahvale öelnud, et nad neile ei helistaks, kui lemmikloom kuhugi kinni jääb. See üleskutse tuli pärast seda, kui sedalaadi hädaabikõnede arv drastiliselt tõusis. Tuletõrjujad on pidanud päästma katusele sattunud iguaani, bongo trummi kinni jäänud kassipoja ning korstnasse kinni jäänud šimpansi.

