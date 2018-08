Läti popstaar Laima Vaikule keeldus Krimmis esinemisest

64-aastane Vaikule oli staar juba 1980. aastatel, esinedes siis sageli Venemaal, kuid nüüd oli lauljanna resoluutne, et ta ei laula paigas, mis on vallutatud, teatab bbc.co.uk.

«Ma ei kavatse Krimmis esineda ka siis, kui nad pakuvad mulle väga suurt tasu. Olen Euroopa Liidu kodanik ning kuna EL ja Venemaa on üksteisele sanktsioone kehtestanud, siis seaksin ma end Krimmi minnes ohtu,» lausus lätlannast staar.

Puškovi sõnul ei keela Venemaa ELi kodanikel Krimmi külastamist ning Vaikule teade, et tema ELi kodanikuna ei saa sinna minna, ei vasta tõele.

Puškov on Venemaa presidendi Vladimir Putini toetaja. Nii Puškov kui Putin on seisukohal, et ajalooliselt kuulub Krimm Venemaale, mitte Ukrainale.