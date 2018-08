GALERII Algasid uhiuue sarja «Teine võimalus» võtted - vaata, millised suured staarid selles kaasa löövad!

Ka sarja tootjad on oma-ala tipptegijad, nagu draamaseriaali «Õnne 13» stsenarist Andra Teede, internetis miljoneid vaatamisi saanud lühifilmi «Tulnukas» režissöör Rasmus Merivoo ja produtsendid Maarek Toompere ning Tarmo Kiviväli («ENSV», «Suur komöödiaõhtu», «Eesti mäng», «Rahvabänd» jpm).

Sarja keskmes üks Tuleviku küla, mis on tööpuuduse ja väheneva elanikkonna tõttu muutnud täielikuks perifeeriaks ning mida ähvardab häving. Ainus, mis võib selle elanikud päästa väljasuremisest, on osalemine rajus tõsielusarjas. Telesära taga on aga hoopis midagi muud, kui ekraanilt paistab...