Pildid ja video: Euroopa kõrgeim pilvelõhkuja on peaaegu valmis

Peterburis rajatav 87 korrusega hoone on ka kõige põhjapoolsem pilvelõhkuja, olles oma kujult «väänduv», teatab huffingtonpost.com.

Bürood, korterid ja kaubanduspinnad on kuni 360 meetri kõrguseni, sellest ülal on restoranid, kohvikud ja vaateplatvorm, kus avaneb vaade Soome lahele.

Peterburi Lahta Center FOTO: Martin Meissner / AP/Scanpix

Lahta Center on kõrgem kui senine Venemaa kõige kõrgem hoone, mis on Moskvas asuv Föderatsiooni torn, mille kõrgus on 374 meetrit.

Selle pilvelõhkuja ühe arhitekti, Filip Nikandrovi teatel valmib hoone väljast selle aasta augusti lõpul, kuid veel on vaja teha siseviimistlusi, mis võtavad aega vähemalt 2019. aasta sügiseni.

Lahta Centerist saab Venemaa gaasifirma Gazprom peakontor. Firma peaks seal tööd alustama 2019. aasta lõpul.

Meediasse jõudnud droonikaadrite kohaselt meenutab see hoone mõnevõrra Gazpromi logol olevat leeki.

Gazpromi logo FOTO: Sergei Karpukhin / Reuters/Scanpix

Gazprom hakkas Peterburis uue peahoone paika otsima juba 2006. aastal. Peterburlased olid vastu, et uus kõrghoone rajatakse kesklinna, kuna leidsid, et see rikub linna atmosfääri. Peterburi linnasüda on alates 1990. aastast UNESCO maailmapärandi nimestikus.

Gazprom langetas siis otsuse, et nad ehitavad oma uue peakontori Peterburi kesklinnast kaheksa kilomeetri kaugusel asuvasse Primorski piirkonda Lahtasse.

Arendajate sõnul tuleb uude kõrghoonesse lisaks Gazpromi peakontorile, korteritele ja poodidele ka meditsiini-, treening- ja konverentsikeskus ning teadusmuuseum koos planetaariumiga.

Arvutijoonistus Peterburi Lahta Centerist FOTO: HO / AFP/Scanpix

Peterburi uus hoone jõudis 2015. aastal Guinnessi rekordite raamatusse, kuna selle 82-meetrine vundament oli siis maailma suurim ühes tükis betoonvundament. Kaks aastat hiljem läks see tiitel Dubaisse kerkinud pilvelõhkujale.

Lahta Centeri fassaad on 16 500 klaaspaneelist, mis takistavad soojakadu. Hoone on ka keskkonnasõbralik, kuna seal on oma veepuhastusjaam ja vee taaskasutus.

Peterburi Lahta Centeri ehitamine FOTO: Alexei Danichev / Sputnik/Scanpix

Lahta Centerist saab maailmas kõrguselt 13. hoone. Maailma kõige kõrgem ehitis on Dubais asuv Burj Khalifa, mille kõrgus on 828 meetrit ja kus on 160 korrust.