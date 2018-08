Melania Trump ei suuda oodata, kuniks saab Donaldist lahutada, karistades teda seni eriti kummalisel moel

Omarosa Manigault Newman väidab, et Melania Trump ootab oma abikaasa ametiaja lõpuni, enne kui temast lõplikult lahutab.

Samuti kirjutab naisterahvas oma uues raamatus, et Melania on juba mõnda aega peenetundeliselt Donaldi pihta lööke andnud ja seda just oma riietusega.