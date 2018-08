Pildid ja video: politsei eest põgenenud mees küpses kiviposti sees ära

Kui kanalisatsioonitööline oli osa posti alaosast eemaldanud, nägi ta kinga ja jalga. Siis saadi aru, et selle haisujuhtumi lahendamiseks on vaja politseid.

Mehe põgenemist näinud Henry Oliver sõnas, et põgenik jooksis toidupooldi ja hoone siseruumidest jõudis katusele, kuid ta ei tea, kuidas see mees posti sisse sattus.

Uurimine näitas, et katuselt on võimalik end libistada sellesse seest tühja posti.

«Viimasel ajal on temperatuur 38 – 40 kraadi, posti sees on see veelgi kõrgem. Seega saab öelda, et see mees küpses ära. Igatahes oli see väga karm surm,» nentis politseiuurija.