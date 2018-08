Hõissa, pulmad! «Naabrist parem» võitjad Jana ja Siim-Sten abielluvad

«Ma olen inimene, kes siiralt tahab abielluda üks kord elus selle ühe ja õige inimesega, kellega tunnen end turvaliselt, iseendana ja hoitult ning keda armastan siiralt ja kogu südamest. Näen, et Siim on samasugune inimene – ta ei abielluks, kui ei arvaks, et see abielu kestab terve elu. Võib ju öelda, et lihtsalt koos elades saab ka kõik hästi olla, aga minu arvates annab abielu suhtele uue hingamise ja väärtuse,» kirjutas mõni aeg tagasi oma blogis Jana.