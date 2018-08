BBC ajakirjanikud oleks võinud elu kaotada, kuna neid peeti lastetapjateks

Aafrikas on laste röövimised ja tapmised üsna levinud, kuna arvatakse, et laste kehaosadel ja organitel on ravivõime, teatab The Independent.

Lapsi röövivad nõiaarstid, šamaanid ja musta maagiaga tegelejad, kes müüvad organeid ja osi mingi haiguse tõttu ravi vajavatele jõukatele inimestele.

Aafrika lapsed FOTO: Caro / Stefan Trappe / Caro / Stefan Trappe/Scanpix

Samuti joovad ebausu kütkes olijad laste verd, kuna see aitab nende arvates tervist ja nooruslikkust säilitada.

BBC ajakirjanike teatel tuleb eriti palju laste röövimisi ette Malawis ja selle tõttu asusid nad seal toimuvat uurima.

Üks poja kaotanud isa sõnas neile, et politsei leidis ta lapse surnukeha, kuid pea oli eemaldatud.

«Ma sain teada, et mu laps tapeti pea pärast. Ma ei unusta mitte kunagi ta nägu,» lausus isa ajakirjanikele.

BBC ajakirjanikud ei oleks saanud Malawis iseseisvalt lastetapmisi uurida, kuna see oleks liiga palju tähelepanu äratanud. Neid aitas selleks kohalik reporter Anas Aremeyaw Anas, kes on juba aastaid tegelenud laste kadumiste uurimisega. Kuna ta oma nägu ei ole paljastanud, vaid käib alati kaetuna, siis ei tea keegi, milline ta nägu on ning lastetapjad ei saa temalt elu võtta.

Anase sõnul tahab ta aidata vanemaid, kes on oma lapse või lapsed kaotanud ning takistada ja ennetada võimalikke lapsetapmisi.

Ühte juhtumit uurides kehastus Anas musta maagiasse uskuvaks ärimeheks, kes läks Kamangaks nimetava mehe ja ta kaaskonna juurde. Kamanga on üks lapsetapjatest ja organitega äritsejatest ning ta ei üritanudki seda varjata. Mees näitas Anasele, et tal on suure summa eest pakkuda talle nii laste päid kui genitaale.

Anas viis ka BBC ajakirjanikud Darius Bazargani ja Henry Mhango selle mehega kohtuma. Kamanga sõnas neile, et ta saab laste kehaosade ja vere abil tuua neile edu, tervist ja raha.

Selle kohtumise katkestasid külaelanikud, kes pidasid kohalikku uurivat ajakirjanikku ja BBC esindajaid lapsetapjateks.

Kohalikel olid käes matšeeted, noad, kurikad ja kivid, mille abil nad lootsid külla tulnud võõrad tappa.

Küla Aafrikas FOTO: Caro / Kaiser / Caro / Kaiser/Scanpix

BBC ajakirjanikud üritasid neile näidata oma pressikaarti, kuid kohalikud ei saanud ingliskeelsetest kaartidest aru.

Elanikud ründasid ajakirjanikke arvates, et just nemad on lapsetapjad ja selle tõttu tuleb neilt elu võtta.

«Arvasime, et see on meie lõpp. Ütlesin oma kaameramahele, et sellest me vist eluga ei pääse, sest nad on otsutanud käituda «hammas hamba, silm silma vastu»,» meenutas Malawi ajakirjanik Anas hiljem.

Meestel õnnestus lõpuks ründajate piiramisrõngast pääseda ja nad jooksid metsa lootes, et vihane inimmass neile sinna järgi ei tule.

Nad jõudsid teele, kus olid politseinikud, kes asusid neid kaitsma. Üks politseinik sai külaelanike rünnakus vigastada ja politseiautot loobiti kividega, mille tõttu see muutus sõidukõlbmatuks.

Selles segaduses õnnestus lapsetapjal Kamangal ja ta kaasosaliselt põgeneda.

Pärast rünnakut loobusid BBC ajakirjanikud laste kadumiste ja tapmiste uurimisest ning need juhtumid on seni lahendamata.

Ka politsei ei saa eriti palju aidata, sest ebausu tõttu ei usalda vanemad politseinikke. Nad arvavad, et ka politsei teenib laste organite müügi pealt.

«Arvatavalt tapeti mu poeg nagu ta oleks olnud kana. Loodan, et kunagi jumal karistab neid tapjaid,» lausus üks poja kaotanud ema.

Malawi Vabariik on merepiirita riik Ida-Aafrikas, asudes Njassa järvest läänes ja lõunas. Naaberriigid on Sambia, Tansaania ja Mosambiik.

Enamiku elanikkonnast moodustavad bantu keeli kõnelevad rahvad.

Malawi oli aastatel 1891 – 1953 Suurbritannia protesktoraat, mis iseseisvus 1964. Alates 1975. aastast on selle riigi pealinn Lilongwe, mis asub riigi keskosas.