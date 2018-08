Mees sai surnud abikaasa lähedastelt sõimata, et liiga kiiresti uude suhtesse astus

33-aastane Jake Coates, kelle naine Emmy suri 2017. aasta juunis kilpnäärme vähki, võitis inimeste südamed, kui ta kogus naise raviks 142 000 naela. Lesestunud mees on aga nüüd suhtes Jenna Elsby nimelise naisega ning Jake arvab, et tema abikaasa oleks selle suhte heaks kiitnud, kirjutas The Sun.

Emmy FOTO: Facebook

Jake sõnas: «Emmy tahtis, et ma õnnelik oleksin. Ta tahtis, et ma kohtaksin kedagi, ta ütles mulle seda.»

Mees lisas ka, et ta tunneb, et Emmy pere vedas teda alt, kuna nad kritiseerisid teda, kuidas ta oma uue suhte teatavaks tegi. Pärast seda, kui mees uue armastusega avalikuks tuli, sõnas Emmy õde Sophie Collett, et naine oleks sellest löödud ja see murraks ta südame.

Jake'i uus kallim Jenna Elsby FOTO: Facebook

Jake sõnas eelmisel nädalal: «Ma ei ütle midagi halba Emmy perekonna kohta, kuid ma tunnen, et nad vedasid mind alt. Ma arvan, et kui ma oleksin öelnud, et mul on uus kallim varem, nüüd või isegi aasta pärast, siis oleks see uudis ikka kellelegi vastumeelt olnud.»

Pärast Emmy surma ütles Jake, et ta jookseb kümme maratoni, et tema nimel raha koguda. Jake ja Jenna käisid koos paarina Islandil puhkamas ning mees kasutas seda aega ka selleks, et maratoniks treenida.

Ta sai enda Instagrami jälgijatelt mitmeid toetavaid kommentaare, kuid puudu ei olnud ka kriitikutest. Jake tegi postituse, mille juurde kirjutas: «Kes nüüd õnnelik mees on?! Põgenen jälle - sel korral mõned päevad puhkust ja lõõgastust ning ka natuke maratoni treeningut koos selle imelise nupsikuga!»

Jake koos uue kallimaga FOTO: Instagram

Emmy õde Sophie kommenteeris seda postitust, öeldes, et mees eputab uue suhtega liialt avalikult ja palju. Ta kirjutas: «Mitte ainult ei ole ma sellest tundetust teost sõnatu, vaid ma püüan Emmy jaoks ka natuke väärikust säilitada. Ma võin sulle kinnitada, et tema süda murduks ning sinu käitumine mõjuks talle laastavalt, nagu see on teinud paljudega meist.»

Aga paljud teised olid Jake'i uue suhte osas toetavamad, mille peale sõnas mees: «Tänan teid kõiki nende positiivsete sõnade eest. See tähendab mulle väga palju. Negatiivsed kommentaarid, mis siia on kirjutatud, (inimeste poolt, kes mind ei tunne või kes ei mõista, mis minu elus toimub ning mida ma olen läbi elanud) on nüüdseks kustutatud, sest minu elus ei ole ruumi negatiivsusele.»

Jake ja Emmy oma pulmas FOTO: Facebook

Mees ütles varem, et ta loodab tulevikus isaks saada, kasutades selleks Emmy külmutatud embrüot, kuid nüüd on ta pereloomise idee teadmata ajaks edasi lükanud. Paar võttis ühendust asendusemaga, kes neile enne naise surma lapse sünnitaks. Kuid Jake otsustas pärast kahte ebaõnnestunud kunstliku viljastamise katset asendusema abil lapse saamise tulevikku lükata.

Ta sõnas jaanuaris: «Meie asendusema Liz on terve selle protsessi juures olnud lahke, isetu, mõistlik ning abivalmis inimene. Ta on viimase 18 kuu jooksul meie valikute tõttu palju läbi elanud, isegi rohkem kui ta oleks soovinud või tahtnud. Kuid ma tean ka, et ta teeks selle kõik kasvõi 1000 korda uuesti läbi.»

Liz on Emmy ja Jake'i endine koolikaaslane.