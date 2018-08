Soulikuninganna Aretha Franklin on tõsiselt haige

Veteranist meelelahutusreporter Roger Friedman avaldas uudise enda Showbiz 411 veerus: «Aretha pere ja talle lähedased inimesed on praegu tema juures. Temast jäädakse puudust tundma, kui emast, õest, sõbrast ja nõbust. Aga tema pärand on suurem kui elu. Tema suurus ei olene ainult sellest, et ajakiri «Rolling Stone» nimetas ta kõigi aegade parimaks lauljaks, või sellest, et ta on soulikuninganna. Kaua elagu kuninganna!»

Arethal diagnoositi vähk 2010. aastal ning arstid käskisid tal märtsis puhkust võtta, vahendas Metro. Muusikul kästi arstide korralduse ära jätta kaks märtsikuus toimuma pidanud kontserti. Selle tõttu on tema viimane lavaesinemine eelmisel novembril New Yorgis toimunud Elton Johni AIDSi fondi kontsert. Samal kuul pidi Aretha kinnitama «Us Weeklyle», et temaga on kõik korras, kui liba-Twitteri konto alt öeldi, et ta on surnud.

«Mul läheb üldiselt hästi, kõik testide tulemused on siiamaani olnud head,» ütles ta. «Ma olen ravimite kõrvalmõjude tõttu kaotanud palju oma kehakaalust, kuid need nii mõjuvadki. Tänan teid kõiki muretsemast.»

Aretha eitas 2011. aastal, et ta võitleb pankrease vähiga. Kuid väljaanne «National Enquirer» tõi 2017. aastal siiski tema suure kaalulanguse põhjuseks vähi ning keemiaravi.

Oma särava karjääri jooksul võitis laulja kokku 17 Grammy auhinda.