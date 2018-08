Aristokraat tahab saada Prantsusmaa käest 351 miljonit eurot, kuna jäi Monaco troonist ilma

Aadlimees, kelle täisnimi on Louis Jean Raymond Marie de Vincens de Causans, sõnas väljaandele Le Parisien, et ta tahab vaid õigluse jalule seada ja saada kompensatsiooni selle eest, mis tema perelt ära võeti.

Printsess Charlotte, kes kandis ka Valentinoisi hertsoginna tiitlit, oli 1922 – 1944 Monaco troonipärija, kuid ta loobus troonipärimisest oma poja Rainieri kasuks. Rainier III valitses 1949 – 2005, ta oli abielus Hollywoodi staari Grace Kellyga, kellega sai kolm last. Tema poeg vürst Albert II on praegu Monaco valitseja.

«Arvasin, et praegu Monacos võimul olev vürstipere on selles süüdi, kuid siis sain aru, et tegelikult on kõiges süüdi Prantsusmaa. Mul on õigus enda ja oma pere õiguste eest seista,» lausus prantslane.