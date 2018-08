Mount Rushmore'i monumendi taga peitub salajane tuba

Kunstnik Gutzon Borglum püüdis järeltulijaid säästa segadusest, mis on tekkinud meil, pärast aastatuhandeid varem loodud skulptuuride leidmisel - mida need küll tähendavad, miks on nad loodud? Eeldatavasti säilib kalju sisse raiutud monument tuhandeid aastaid, elades üle suured muutused inimkonna ajaloos. Lootuses tulevaseid põlvi suurest uurimistööst säästa, tahtis mees luua salajase toa, milles peituks kogu vajalik informatsioon skulptuuri loomise ajaloost ja põhjustest.

USA valitsus ei olnud kunstniku plaaniga aga sugugi päri, sest kogu projekt oli nõnda kulukas, et igasugune lisa ettevõtmine suurendaks niigi lõhki läinud eelarvet veelgi. Guberner William Burlow käskis kunstnikul prioritiseerida kujude valmimist, öeldes, et hiljem on võimalik tegeleda kõiksuguste lisadega. Iga kaevandaja võib uuristada mäe sisse auku, kuid on vaja kunstnikku, et luua skulptuure.