Hurraa! Kuumalaine Suurbritannias pani haruldased flamingod munele

Suurbritannias elavad märgalade kaitsealas haruldased koldjalg-flamingod on esimest korda viieteistkümne aasta jooksul munema hakanud. Briti metslindude- ja märgalade usaldusfondi andmetel on kuus resevis elavat lindu munenud 9 muna.

Kahjuks on kõik sealsed flamingod viljatud ja munetud munad ei kooru iialgi. Kuid need asendati Tšiili flamingode munadega, et nad võiksid sealt koorunud tibusid kui enda omi kasvatada.

Koldjalg-flamingod on roosad ja mustad, kollaste jalgade ja mustade nokkadega. Nad on ühed vanimad elanikud Inglismaa reservis. Mõned linnud saabusid juba 1960datel ja on kestnud kauem kui enamus töötajaid. Koldjalg-flamingod on väga haruldased. Alles on ainult umbes 38 000 isendit.