Nagu vanasti! We Love The 90s-el esinevad Nana ja S Club saatsid fännidele videotervituse

Saksa muusikastaar Nana töögraafik on kiire ning räppar filmis videotervituse autorooli keerates. Nana sai ülemaailmselt tuntuks oma megahitiga «Lonely» ning sellele järgnes räpisugemetega pophitte nagu «Dreams», «Let It Rain».

Popbänd S Club on tõeline oma aja pioneer, mis sai loodud Spice Girlsi manageri poolt, ning tegutses edukalt 1990ndate lõpus ja 2000ndate esimesel poolel. Nende kontol on üle kümne miljoni müüdud plaadi, lademetes edetabelite vallutajaid ja üks esimesi populaarseid reality-showsid mis tutvustas kogu maailmale milline on ühe ülimenuka popgruppi igapäevaelu.

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s festivalil esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid. Lauluväljaku panevad retrorütmides tantsima Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.