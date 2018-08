Kuue lapsega politseijaoskonnas maganud kodutu naine: teil ei ole õigust mind kritiseerida, õllekast maksis vaid 16 eurot

Margaret Cash ja tema kuus poega, kes on vanuses üks kuni 11, pidid öö vastu neljapäeva veetma Tallaghti politseijaoskonnas, Dublinis, kuna neile ei suudetud ööseks muud magamiskohta leida. Pettunud Margaret sõnas, et ta on aasta aega kodutu olnud pärast seda, kui eramaja, kus ta elas, temalt ära võeti, kirjutas The Sun.

Ema avaldas pildid enda poegadest (Johnny, 11, Tommy, 10, Miley, seitse, Jim, neli, Rocky, kaks, and ühe aastane Andy), kes magasid ooteruumi kõvadel toolidel, et tõmmata tähelepanu riigis valitsevale kodutute kriisile. Naisel on ka tütar Rebecca, kes on haiglas.

Lapsed politseijaoskonnas magamas. FOTO: Facebook

Kuid eksklusiivse intervjuu ajal avaldas 28-aastane Margaret, kuidas klaviatuuri sõdalased Internetis teda vihaste sõnumitega pommitanud on.

Trollid uputasid tema Facebooki solvangutega ja tõid esile tema hiljuti tehtud pildid, kus seitsme lapse ema joob ja kulutab raha kleitide jaoks enda tütre armulaua tarvis, mis näitavad, et naine on vaesusest kaugel. Kuid Margaret vastas kommentaatoritele enda elustiili ja rikkaliku kulutamise pärast öeldes, et neil ei ole õigus teda kritiseerida.

Ema, kes on majutuse nimekirjas olnud juba 11 aastat, sõnas: «Igasuguseid asju kirjutatakse internetti. Õlu joomise kohta, kas mul ei ole õigust juua paari õlut, kuna ma olen kodutu? See on lollus. See oli üks kast õlut, mis maksis vaid 16 eurot.»

Kõne all olev õllekast FOTO: Facebook

«On olemas terve hulk inimesi, kes arvavad, et nad teavad kõike, et nad teavad mind, aga tegelikult ei tea üldse. Ma istusin sõbra juures ja tegin mõned joogid. Ma tegin vaid kastist pilti ja kõik. See oli millalgi eelmisel nädalal. Mu sõber teadis, mis stressis ma olen, käies igal õhtul ringi teadmata, kus ma magan, samal ajal kui minu tütar haiglas on. Ja sõber ütles, et tule lihtsalt minu juurde. Ja me tegime mõned joogid, mõned õlled tema juures. Kuid kriitikud muudkui kisavad ja ütlevad, et ma ei tohiks nii juua, nagu ma oleksin laamendav alkohoolik. Selline ahistamine on lugupidamatu,» lisas Margaret.

Margaret ja tema lapsed jäid kodutuks pärast seda, kui neilt maja ära võeti. FOTO: AFP / Scanpix

Trollid kasutasid ka tema üheksa-aastase tütre Rebecca armulauast pilte, et viidata tema liigsele kulutamisele. Kuid uhke ema väitis hoopis, et ta pani tütre tähtsa päeva jaoks raha kõrvale.