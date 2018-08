Teivashüppesensatsioon Armand Duplantis: ma ei ürita olla sama kuulus kui Usain Bolt

See USAst pärit 18-aastane teisvashüppaja sai 6.05 meetriga Berliinis võidu, mille tõttu teda peetakse väga andekaks tulevikulootuseks, teatab expressen.se.

Armand Duplantis Berliini kergejõustiku EMil võidetud kuldmedaliga FOTO: VEGARD WIVESTAD GR/Scanpix

Duplantis võistles juuniorina USAs, kuid lõpuks andis oma ema, endise seitsmevõistleja ja võrkpalluri Helena Hedlundi kodumaale Rootsile nõusoleku võistelda nende lipu all.

Rootsi juunioride kergejõustikukoondise treenerile Jonas Anshelmile jäi Louisianas sündinud ja kasvanud Duplantis silma, kui noormees oli 15-aastane.

Treener arvas, et see noor ja andekas sportlane peab end oma rootslannast ema järgi ka osaliselt rootslaseks. Teada on, et Duplantis oskab rootsi keelt vaid paar sõna.

Treener Anshlem otsustas, et kirjutab Facebookis Armandile ja uurib, kuidas sportlane ta pakkumisse suhtub.

«Ta vanem vend Andreas oli juba varem nõus Rootsi värvides võistlema. Mõtlesin, et äkki nõustub sellega ka Armand ja ma otsustasin temalt seda küsida,» meenutas treener.

Armand Duplantis keeldus sellest pakkumisest, kuid Anshelm ei lasknud end sellest heidutada.

Ta jätkas suhtlemist noorsportlase isa Greg Duplantisega, kes oli aastaid tagasi samuti edukas teivashüppaja ja on praegu oma poja treener.

Greg Duplantis ja ta poeg Armand Duplantis FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT / imago/Bildbyran/Scanpix

Lõpuks hakkas isale meeldima idee, et ta poeg esindab teivashüppes USA asemel Rootsit. Greg Duplantis teadis, et USAs on kergejõustikukoondisse pääsemise konkurents suurem kui Rootsis.

«Greg Duplantis sõnas, et talle meeldis minu otsekohene pöördumine. Samas ma teadsin, et oma sõna olid sekka öelnud ka ema Helena ja vend Andreas, kes olid Armandi niiöelda moosinud,» sõnas Anshelm.

15-aastane Armand Duplantis andis lõpuks oma nõusoleku ja lubas võistelda Rootsi eest.

Hoolimata oma suurepärasest saavutusest Euroopa kergejõustikumeistrivõistlustel jätkab teivashüppes andekas Armand Duplantis ülikooliõpinguid Louisiana ülikoolis.

Armand Duplantis FOTO: Andrej Isakovic / AFP/Scanpix

See tähendab, et ta ei võistle mõnda aega rahvusvahelistel kergejõustikuvõistlustel, kus auhinnarahad on väga suured, vaid ainult USA ülikoolide vahelistel võistlustel.

Rahvusvahelistel võistlustel ulatuvad auhinnarahad kümnetesse ja isegi sadadessse tuhandetesse eurodesse.

«Meil on kindel plaan ja me jääme selle juurde. Teame, et kohalikud ülikoolide võistlused ei ole nii kõrgetasemelised kui rahvusvahelised võistlused, kuid ka neil on piisavalt konkurentsi,» sõnas isa Greg Duplantis.

Noor teivashüppestaar sõnas, et ta tahab oma ala populariseerida, kuid ta eesmärgiks ei ole koguda kuulsust üliandeka superstaarina.

Armand Duplantis FOTO: AFP/EPA/Scanpix

«Kui inimesed tahavad minusse suhtuda nagu nad suhtuvad väga andekasse sprinterisse Usain Bolti, siis suhtugu. Ma ei saa sinna midagi teha, kuid ma ei ürita olla sama kuulus kui Usain Bolt. Minu eeskujuks on prantslasest teivashüppaja Renaud Lavillenie. Armastan teivashüpet ja loodan, et tulevikus muutub see ala veelgi populaarsemaks,» teatas Berliinis kulla saanud Armand Duplantis.

Usain Bolt FOTO: Phil Noble / Reuters/Scanpix