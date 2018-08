Miljonärist eksmees ähvardab Silvia Ilveselt lapse ära võtta: tegu on labase kättemaksuga

Silvia sõnul algasid ähvardused siis, kui ajakirjanduses ilmusid lood sellest, et ta on oma eluga edasi läinud, kihlunud ja taas beebiootel. «Ta teeb seda kättemaksuks,» on Silvia veendunud. «Juba aasta tagasi ähvardas ta mind, et teeb kõik selleks, et ma põhja läheksin.»

Mehe kius teeb aga naisele haiget. «Teda pole meie laps mitte kunagi huvitanud ja kusjuures ta sai ise ka värskelt isaks selle sama naisega, kes meid lahku ajas,» räägib naine. «Aga ju vana arm ei roosteta.»

Kas mees teeb ka päriselt oma ähvardused teoks? «Ei tea kunagi,» sõnab Silvia. «Hetkel tundub, et meie varasemad suusõnalised kokkulepped ei kehti enam.» Kuni praeguse hetkeni on endise mehega suheldud kirjade teel, aga Silvia usub, et seda vaid selleks, et mehel oleks kohtule midagi ette näidata.

«Tema väidab, et mina olen keelanud tal lapsega suhelda,» räägib Silvia, kelle sõnul on asjad hoopis vastupidi - Silvia on olnud see, kes pakkunud mehele, et kui ta viibib Tallinnas, võiks lapsega kokku saada. «Mul on tegelikult lausa kahju, kui kihvti lapse lapsepõlvest ta ilma jääb,» lisab naine.

Mida arvab Silvia, kes selles kõige rohkem kannatab? «Ma loodan, et mitte laps ja et me saame selle mõistlikult korda aetud. Aga ajakulu on kindlasti suur.»

«Korralikult emalt tahetakse laps ära võtta, sest isa arvab nii - isa, kes pole varem mingisugust huvi üles näidanud,» on Silvia ahastuses.