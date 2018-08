Video: kas suudad FBI agendi testi ära teha?

Statistika kohaselt suudavad FBI agendi eksamid, mis on neil videotel olevatest lihtsatest loogikaülesannetest märgatavalt karmimad, ära teha vaid viis protsenti kandideerijatest.

Föderaalne Juurdlusbüroo (inglise keeles Federal Bureau of Investigation, FBI) on USA Justiitsministeeriumi põhiline juurdlusorgan, mille moto on «Fidelity, Bravery, Integrity» (ustavus, vaprus, terviklikkus).