Pildid: Elton John on koos abikaasa ja lastega Prantsumaal luksusjahipuhkusel

Möödunud nädalal nähti 71-aastase laulja jahti Itaalia vetes, kuid 12. augustil oli see juba Prantsusmaal Cannes’i lähedal, teatab Daily Mail.

Kõmufotograafide tehtud fotodelt on näha, kuidas kogu pere ja jahi- ja meremõnusid naudib.

Pere käis Cannes’is rannas, sisseoste tegemas ja restoranis söömas, minne tagasi jahile paadiga. Johnil ja Furnishil on suur saatjaskond, lisaks jahi kaptenile ja teenindajatele ka lapsehoidjad ja mitu sugulast.

Eriti meeldib merevesi seitsmeaastasele Zacharyle ja viieaastasele Elijah’ile, kes jahilt pidevalt merre hüppavad. Seda tegi ka 55-aastane Fursnish, kuid Johni jättis merevees suplemine ükskõikseks. Ta hoidis nii abikaasal kui lastel silma peal, et nendega midagi ei juhtuks.

Elton John on mitmes intervjuus rõhutanud, et ta on pärit töölisklassi seast ja end ise üles töötanud ning ta õpetab ka oma lapsi tööd tegema.