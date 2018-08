Õed kahetsesid, et lugesid vanemate kirju, sest seal oli detailne kirjeldus......

Õdede sõnul olid need kirjad neile üllatuseks, sest neis paljastus see pool, millest vanemad avalikult kunagi ei rääkinud, kirjutab mirror.co.uk.

«Leidsime need kirjad pärast oma ema surma. Tegemist oli kirjadega, mis isa saatis emale, kui ta töötas 1960. aastatel Londonis ja ema vastuskirjadega. Ilmnes, et neis kirjades ei olnud romantilisi sõnu, küll aga otse seksile viitavat,» teatas enda kohta nime Morven kasutav naine Twitteris.

Ta lisas, et tema ja ta õde hoidsid käest kinni, kui esimese kirja avasid, sest arvasid, et hakkavad soojade romantiliste sõnade tõttu nutma.

Vanad kirjad FOTO: Nailia Schwarz / PantherMedia / Nailia Schwarz/Scanpix

«Midagi sellist siiski ei juhtunud, sest kui jõudsime kirjas teatud kirjelduse lugemiseni, siis katkestasime lugemise. See oli kirjeldus, mida nad seksides teeksid ja meile oli see liig, mis liig. Isa ja ema olid seksuaalsuhtes, sest muidu ei oleks meid, kuid nende seksi detailset kirjeldust ei olnud just meeldiv lugeda,» teatas Morven.

Ka teistes kirjades oli palju seksist ja seksimisest.

Morveni teadet tema vanemate kohta lugenud kommenteerisid, et igatahes näitavad need kirjad, et naiste vanemate suhe oli kirglik ja nad nautisid seksi.

