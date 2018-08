Matemaatikud lahendasid biitlite pala «In My Life» mõistatuse

Mashable.com teatel pidasid nii John Lennon kui Paul McCartney end selle pala kirjutajaks. Lennon sõnas 1980. aastal väljaandele Playboy, et tema kirjutas enamiku sellest laulust, kuna see räägib tema elust ning McCartney abistas vaid mõne kohas.

McCartney omakorda sõnas 1984. aastal, et Lennon kirjutas sellele palale sõnad, aga viis on tema oma. Seega oli kahe biitli vahel vaidlus, et kes ikkagi kirjutas 1965. aasta albumil «Rubber Soul» oleva pala.

«Tõenäosus, et Paul McCartney on selle laulu autor, on praktiliselt olematu ehk peaaegu null. Matemaatika kinnitas, et selle pala autoriks on John Lennon, kes ennast ka ise pidas autoriks,» laususid matemaatikud.