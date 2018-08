Kanada kunagises kullapalavikulinnas leitud seifis võib olla kulda

Dawson City oli Klondike’i jõe kullaotsijate pealinn 1896 – 1899, teatab The Independent.

Kanada Klondike'i kullaotsijad 19. sajandi lõpul FOTO: akg-images / akg-images/Scanpix

Dawson City kanalisatsioonitööde juht Mark Dauphinee sõnas meediale, et kõik tahavad teada, mis sellest rauast seifis on.

«Loodame, et kullakangid. Kõiki huvitab see leid, eelkõige kohalikku kullkaevajate elust rääkivat muuseumit. Kuna see sattus meie kätte, siis loodame saada linnavõimult loa selle avamiseks. Veel ei ole selge, millal selle avada saab,» lisas Dauphinee.

Ühe võimalusena on välja pakutud 18. augustit, mil Dawson Citys tähistatakse Klondike’i jõe harujõe Bonanza äärest kulla leidmist 1896. aastal.

Klondike'i jõgi Kanadas FOTO: Wikipedia.org

Seifi ukses on väike vahe sees ja on näha, et selles võib olla paberit või pappi. Kohalikud on pakkunud, et kullatükkide asemel võib seifis olla näiteks kullakange, sularaha, maaomanike dokumente või isegi Püha Graal.

Kanadalased on sotsiaalmeedias pakkunudmitmeid veel mitmeid asju, üks jaburam kui teine, mis selles seni kinni olevas seifis leiduda võib.

Üks pakkus, et see seifi võib olla maapinda sattunud Dawson City mõne üleujutuse ajal ning selles on midagi väga tänapäevast, näiteks tühi Coca-Cola pudel, laskemoona ja kaabu.

Veel üks kommenteerija pakkus viitega Dawson City kesklinnahotellis serveeritavale kurikuulsale kokteilile, et seifis on kokteil, milles vaatab vastu kuivanud suur varvas.

Yukoni piirkonna arheolog Ty Heffner on veendunud, et tegemist on ära visatud ja tühja seifiga, kuna see leiti kunagise prügimäe alalt, kuid ta ei välista teisi võimalusi.

«Kuna selle seifi kohta ei ole just palju informatsiooni, on see fantaasia tööle pannud ja pakutakse, mis selles olla võib. Mis puudutab aga selle arheoloogilist väärtust, siis seda praktiliselt ei ole, sest sellega ei kaasne mingit põnevat lugu,» nentis arheoloog.

Kulla leidmine Klondike’i ja selle lisajõgede äärest meelitas 19. sajandil sinna kümneid tuhandeid kullaotsijaid.

Klondike'i kullaotsijate laager FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Kahe aastaga kerkis Dawson City, kus elas 30 000 inimest. Praegu elab seal 1375 inimest.