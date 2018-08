Räppar Kanye West viitab uue laulus: sul on naiseõde, keda sa tahaksid panna? Mul on neid neli

Laulus, mida jagas Twitteris DJ Clark Kent, on kuulda, kuidas 41-aastane laulja räägib enda «haigetest mõtetest», ning viitab seal nii Kourtney kui Khloe Kardashianile kui ka Kendall ja Kylie Jennerile, vahendas Metro.

«Sinul on haiged mõtted? Mul on neid rohkem. Sul on naiseõde, keda sa tahaksid panna? Mul on neid neli,» räpib West. «Sa tegid midagi saatanlikku nendele piltidele, neetud, sind tuleks kinni panna. Ei, me vajame suuremat mullivanni,» lisas räpikuningas.

Kas on tulemas suurem pereüritus? FOTO: AFP / Scanpix

Loomulikult tekitas selline asi fännides parajat segadust ning otsejoones tormati Twitterisse, et kõiges paremat selgust saada.

«Nii lihtsalt ei tohi,» kirjutas üks.

«Ma olen lihtsalt šokeeritud, et Kim laseb tal midagi sellist öelda. Ma mõtlen, kas nad ütlesid teistele tüdrukutele ka, et ta midagi sellist teeb. Mõtle, kui ebamugav neil kõikidel selle pärast võiks olla,» lisas teine.

«Ma loodan, et Kim ja Khloe ei arva, et uus Kanye laul on midagi meelitavat, sest see ei ole armas, vaid väga veider. VÄGA KURADI VEIDER,» lajatas kolmas.

Huvitav, mida Kim Kardashian küll sellest kõigest arvab? FOTO: Instagram / Instagram

Kanye uus laulu sõnad said avalikuks vaid mõned tunnid pärast seda, kui ta avaldas riigitelevisioonis enda pornoeelistused. Kui saatejuht Jimmy Kimmel küsis «Golddiggeri» lauljalt, kas tema suhtumine naistesse on kuidagi pärast kahe pisitüdruku, Chicago ja North Westi isaks saamist muutunud, vastas mees: «Ei, ma vaatan ikka Pornhubi.»

Šokeeritud saatejuht küsis edasi: «Mida sa sealt vaatad? Mis kategooriaid?»

««Blacked» on minu lemmikkategooria,» vastas laulja. Kuigi kolme lapse isa ütles, et ta ei taha detailidesse laskuda, siis lisas ta: «Mis mõtet on olla Kanye West, kui sa ei saa? Minu enda reaalsus on see, et mustad on koos valgetega.»