«Mu nimi on Elba, Idris Elba»: järgmiseks James Bondiks võib saada mustanahaline näitleja

Kuulujutud, et järgmiseks James Bondiks saab just Idris Elba, on viimastel päevadel eriti suure hoo üles võtnud, vahendas MENU. Produtsent Barbara Broccoli olevat väljaandele The Daily Star öelnud, et on aeg, et James Bondi rolli võtab üle mustanahaline näitleja. Režissöör Antoine Fuqua lisas, et Idris saaks selle rolliga hakkama, sest ta on selleks õiges vormis. «Sul on vaja sellesse rolli füüsiliselt tugevat meest. Idris on selline mees.»