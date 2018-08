Norra hakkab enda narkomaanidele tasuta heroiini andma, et nende elu parandada

Norra valitsus andis reedel teada, et kõige suurematele sõltlastele hakatakse 2020. aastal algava testiprogrammi raames andma tasuta heroiini. Riik, mis on narkosurmade arvult üks suurimaid Euroopas, loodab, et programmist saab abi kuni 400 sõltlast, vahendas Metro.

Norra tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumi direktoriaadile anti ülesandeks leida inimesed, kellele see programm võiks kasulik olla, mis oleks programmi täpne töömetoodiga ja kui palju see maksma läheb. Tervishoiuminister Bente Hoie rääkis: «Me loodame, et see pakub lahenduse, mis loob parema elukvaliteedi nendele sõltlastele, kelleni meie praegused programmid ei jõua või keda need ei aita.»

Norra tervishoiuminister Bente Hoie. FOTO: The Phuket News

Euroopa narkootikumide ja narkomaania järelevalvekeskuse järgi on Norra narkosurmade arvult Euroopas kolmas. Iga miljoni inimese kohta sureb aastas 81 inimest. Rootsis aga 88 ning Eestis 132.