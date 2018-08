Lõbus! Endine N-Euro solist Marek Sadam jättis hullumeelse soengu kandmise koera hooleks

Sain eile merepäevadel Leenuga tuttavaks! Teda võikski sügama, kallistama ja musitama jääda! Ja see armastus, usaldus ja sõprus, mis on Sadama ja Leenu vahel on nii ilus! @sadammarek Oh ja te peate kunagi nägema, kuidas Leenu käppa annab! Te lihtsalt sulate! #leenu #sadam #merepäevad #lovedogs #loveleenu #supercute #beautifulfriendship

A post shared by G E T T E R J A A N I (@gettermusic) on Aug 12, 2018 at 12:51am PDT