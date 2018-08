Silvia ei pidanud paljuks oma üllatust Facebookis väljendada, kirjutades pika, emotsioonidest pulbitseva postituse: «Kas tõesti need suurepärased muusikud Marcel Johannes Kits, Märt Metsla, Kristin Müürsepp ning Rasmus Andreas Raide, kellesse siiani olen alati lugupidavalt suhtunud, kõbistavad selja taga mõnusalt naerda sedavõrd labase sõnaväänamine üle? Vahel üks väike tegu ütleb rohkem kui tuhat sõna... Näen, et postitusele positiivselt reageerinud sõbralistis olevad kolleegid on ise pühendunud klassikamuusikud, kes tõenäoliselt «kergemat muusikat mängiva» The Ilves Sisters ansambli edu peale kadedad on.»