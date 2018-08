Seksvideoga tuntuks saanud Kim Kardashian peab vastama tütre kardetud küsimusele: emme, miks sa oled kuulus?

Kim Kardashian on öelnud Oprah jutusaates, et kuigi tema suurejooneline karjäär ja tuntus sai alguse tänu sellele kurikuulsale videole, on see siiski tema suurim kahetsus. Senini pole täielikult selge, kas video tõesti lekkis kogemata või oli tegemist PR-trikiga. Igal juhul aitas see naise karjäärile alguse teha. «Et mu algus oli selline, pani see mind ainult rohkem pingutama ja tööd tegema, et inimesed näeksid, miline ma tegelikult olen,» sõnas ta.