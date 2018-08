GALERII seksikas «kõuejumal» Chris Hemsworth tähistab juubelit!

Ta abiellus aastal 2010 Hispaania näitlejanna Elsa Patakyga ning neil on koos kolm last: tütar India ja kaksikud poisid.

Chrisil on ka kaks venda, kes on mõlemad näitlejad. Vanem vend Luke on tuntud telesarjast «Westworld» ning noorem vend Liam «Näljamängude» filmidest.