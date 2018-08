Õhupallidest gaasi hinganud noor naine jäi «hipi kräkiks» nimetatud peodroogi tõttu halvatuks

Õhupallide täitmiseks kasutatakse mitmeid õhust kergemaid gaase. Tuntuim neist on heelium, kuid levinud on ka lammastikoksiidi kasutamine. Rahvakeeli tuntud kui «naerugaas», nimetatakse ka «hipi kräkiks», mis valdavalt on ohutu, kuid suurte koguste ja pideva tarvitamise puhul võib see tekitada tõsiseid terviseprobleeme. Nii juhtus ka Oliviaga. Ajal kui ta 3-aastane poeg nädalavahetustel oma isa külastas, otsustas noor naine, et lõõgastub ning pidutseb veidi. Olivia jaoks tähendas see õhupallidest NOS gaasi hingamist.