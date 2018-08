Oh õudust! Tõsielustaari võimas «peff» vajus kokku

Kahe lapse ema, modell ja oma kosmeetikaäri ning ilusalongi püsti pannud naine kogus kõvasti tuntust, kui oli suhtes Kardashianite klanni veidi vähem tuntud liikmega - Rob Kardashianiga. Neil on ka ühine laps. Paari tee läks lahku suure draama ja kismaga, millest kasvas välja suur rivaalitsemine Kardashian-Jennerite klanni ja Blac Chyna vahel. Kõik naised on tuntud oma volüümikate ja gravitatsiooni eriavate kehavormide poolest.

Alles eelmisel kuul liikus Chyna ringi nappides, kitsastes kleitides, mis vaevu supervormis kannikad ära varjasid. Nüüd on ta jäänud kaamerasilma ette endisest hoopis rohkem loppis vormidega. Väidetavalt on naine pärast aastatepikkust implantaatide ja täitesüstide kasutamist kannatanud tervisekahjustuste käes, mistõttu on tulnud nii mõnigi iluprotseduur võimaluste piires tagasi pöörata. Värsketelt piltidelt võib näha, et arvatavasti on ta implantaadid eemaldanud.