Oled näinud? 7 kõige levinumat unenägu ja mida need tähendavad

19. ja 20. sajandil jätsid teadlased ja õpetlased kõrvale seosed unenägude ja üleloomuliku vahel. Tuntud psühhoanalüütikud Sigmund Freud ja Carl Jung leidsid, et unenäod pakuvad pilguheitu meie mõistuse ja meelte sisemusse. Oma raamatus «Unenägude seletamine» avaldas Freud keeruka süsteemi, mille abil unnenägusid analüüsida. Kokkuvõtvalt seisnes teooria tuum selles, et ajal kui teadlik mõistus puhkab, loob meie alateadvus visuaale, mis annab palju informatsiooni meie sisemise mina kohta.

Hoolimata sellest, kas unenäod aitavad meil ennustada tulevikku, suhelda jumalike jõududega, või aitavad inimestel end paremini mõista, on unenägude tõlgendamine olnud äärmiselt sümboolne. Selleks, et unenägusid mõista, peame neid tõlgendama, justkui oleksid nad kirjutatud salajases koodis. Mitmed uned on meie jaoks tihti väga tugeva emotsooniga ning jätavad päevadeks maadlema tundega, et oled läbi une sümboolika mingi sõnumi saanud. Kuigi iga inimese psüühika, elu, tunded ja mõtted on erinevad, on mitmed psühholoogid ja jäädvustatud kirjutised selgitanud, et paljudel inimestel on mitmeid sarnaseid unenägusid, mis võivad üritada sama asja väljendada.

KUKKUMINE

Mitmetes kultuurides on levinud müüdid, et unes kukkumine ja maapinnaga kohtumine tähendab, et sured päris elus. Õnneks pole see teooria kinnitust saanud. Paljud psühhoanalüütikud on leidnud, et unes kukkumise või langemise nägemine on märk, et midagi selle inimese elus ei lähe just kõige paremini. See võib olla vihje, et tuleks muuta mõnda valikut või leida mõnele teekonnale elus uus suund.

«Unenäos kukkumise nägemine on väga tavaline. See on hirmu sümbol. Tihti väljendab see, et peaksid end rohkem vabaks laskma ja elu nautima,» arvab briti astroloog Russell Grant. Uneanalüütik Lauri Loewenberg on seda unenägu nimetanud alateadvuse ohumärgiks.

AVALIKUS KOHAS ALASTI OLEMINE

Enamus eksperte nõustuvad, et see unenägu esindab haavatavust ja ärevust. Psühholoog Ian Wallace'i uurimuste põhjal on tehtud järeldusi, et sedasorti unenäod on sagedased inimeste hulgas, kes on hiljuti saanud ametikõrgenduse, asunud uuele ametile või asunud avalikule positsioonile. Uneteoreetik Penny Peirce on leidnud, et avaliku alastuse unes nägemine võib olla märk sisemisest hirmust oma ebatäiuste või puudujääkide näitamise ees.

HAMMASTE KAOTAMINE

See unenägu on mitmed eksperdid eri leeri ajanud. Ian Wallace vaatleb hambaid kui mõjuvõimu ja enesekindluse sümbolit. Väidetavalt tähendab see unenägu, et unenäo nägija elus on juhtunud midagi, mis on põhjustanud enesekindluse kaotuse. Lawrence toetub Freudi teooriatele ja leiab, et naiste puhul tähendab see soovi unistuse täitumiseks näiteks soovi jääda lapseootele. Meeste puhul seksuaalse stimulatsiooni soovi.