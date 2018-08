Laulja Paloma Faith on šokeeritud: olin oma teadvusetu beebiga kiirabis kui tuldi selfit küsima

Värske ema elas üle suure ehmatuse, kui tema pisibeebi pooleks minutiks hingamise lõpetas ja teadvuse kaotas. Hädaolukorras kiirabisse tormanud ja murest murtud naine jättis lapse arstide hooleks. Lapse elu suudeti päästa ning tänaseks on kõik korras, kuid lisaks läbielatud õudusele meenutab laulja veel ka ülientusiastlikke fänne.

«Läksin oma lapsega kiirabisse,» sõnas ta «alguses juhtub see tihti, sest sul on pidevalt tunne, et see «asi» saab surma. Ja inimesed tulevad mu juurde ka haiglas. Nad tahavad pilti või vestlust. Olen sellest tegelikult väga šokeeritud. Mu laps lõpetas kolmekümneks sekundiks hingamise ja pidin kutsuma kiirabi - minestas, kaotas teatvuse ja kõik.. Ma olen erakorralise meditsiini osakonnas ja keegi oli mind nähes järsku «Issand jumal!». See tõesti ei tundu õiglane..»

Palomal on prantsuse päritolu kallima Leyman Lahcine'iga laps, keda on otsustatud kasvatada sooneutraalselt. Ajakirjale YOU on ta öelnud: «Ma ei täpsusta, kas mul on poeg või tütar, privaatsuse tõttu. Ma tahan, et mu laps läheks tavalistesse koolidesse ning läviks väga erinevate taustadega lastega. Tahan, et ta saaks seda teha kui tavaline inimene, mitte kui kuulsuse laps.»

«Ma ei eita sugu, kuid mul pole absoluutselt mitte mingit probleemi, kui mu laps kasvab üles ning ei tunne seotust sooga, millega ta on sündinud. Minu jaoks on oluline, et neile antaks kõik võimalused olla selline inimene, kes ta olla tahab.»