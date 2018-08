Sünne Valtri bändiga lõpetamisest: see oli meie omavaheline kokkulepe ja lapseootel ma ka pole

Videos öeldi, et bändi sünnist on nüüd juba viis aastat, kuid aja jooksul on mõlemad liikmed muutunud ja arenenud. Esinetud on suurtele rahvahulkadele üle terve Eesti.

Patune Pool on aastatega jõudnud paljude inimeste südamesse. «Me oleme viie aasta jooksul teinud väga palju lugusid, nii kavereid kui ka originaale, viimaseid on meil isegi rohkem,» sõnab Edvin. «Isegi EDMi oleme proovinud,» lisab Sünne.

Sünne Valtri eitas kuulujutte, et ta lõpetas Patuse Poolega tegevuse, kuna on lapseootel.

«Me oleme teenud ka koostööd ka teiste bändidega, eriti tahaks tänada ansamblit Hellad Vellad,» ütlesid Sünne ja Edvin. «Me ei osanud ealeski oodata, et me nii populaarseks saame,» tunnistavad nad. Loomulikult tänab bänd oma peret ja sõpru.

«Seitsmestes» räägiti, et põhjuseks ei ole muud, kui et bändiga jõuti nii kaugele kui sooviti jõuda. Sünne ja Edvin lükkasid tagasi ka kuulujutud nagu nad oleksid teineteisega tülli läinud või et Sünnest sai liialt suur staar ja see segas Edvinit. Lisaks ei olnud põhjus ka rahas, mida meedias on kajastatud, kui üht tõenäolist põhjust.