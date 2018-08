Ajuteadlane Jaan Aru tõsielusarjadest: meie supervõimed on osati seotud meie vajadusega ahmida sisutut sisu

«See küsimus pakub palju huvi ka mulle endale, sest ta demonstreerib meie inimmõistuse paradoksaalsust: me oleme ainus liik, kes on suutnud leiutada televiisori, vaktsiinid, värvilised pliiatsid, jalgrattad ja muu, kuid sellest supervõimest hoolimata lösutame hea meelega teleka ees ja vahime midagi rumalat,» rääkis ERR-ile ajuteadlane Jaan Aru.

Aru sõnul on võimalik, et meie supervõimed on osati seotud meie vajadusega ahmida sisutut sisu.