Pätt kaaperdas superstaar Uudo Sepa nime ja hakkas Twitteris vaenu õhutama

Täna avastasid Saaremaalt pärit laulja Uudo Sepa fännid, et noormees on endale teinud ka sinna sotsiaalmeediakanalisse kasutaja, millega enda mõtteid kiiresti edasi anda. Aga kui hakati lugema, mida «Uudo» sinna postitas, siis tekkis kohe kõva kahtlus, kas ikka on tegu selle sama Uudo Sepaga.

«Selline vahejuhtum näitab selgelt, kui lihtne on tänapäeval sattuda küberkiusamise ja/või identiteedivarguse ohvriks. Sellesse ei tohi kindlasti suhtuda kergekäeliselt. Loodetavasti on see õpetlik ka paljudele noortele, et selliste situatsioonide puhul tuleb kindlasti pöörduda politseisse, eriti, kui tegu on laimava alatooniga kellegi suhtes,» sõnas Elmi.