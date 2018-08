Kummaline põhjus, miks Vana-Rooma keisreid salamõrvati

Kanada Ontario ülikooli ajaloolase Cornelius Christiani sõnul on Rooma keisrite mõrvadega seotud kummaline asjaolu, milleks on vihm või õigemini selle puudumine.

«Rooma armee sõltus farmeritest, kes nende jaoks toitu kasvatasid. Kui vihma oli piisavalt, oli ka toitu. Kui vihma nappis ja oli põud, siis võisid sõdurid nälga jääda. Toidu vähesus ajas mässama ja see võis viia isegi keisri mõrvamiseni,» selgitas ajaloolane.

Christian uuris Prantsusmaalt ja Saksamaalt pärit fossiilseid puuringe, mis näitasid, milline oli kliima viimase 2500 aasta jooksul. Need puud olid alal, kus paiknesid kunagi Rooma piirikindlused.

«Saadud andmed näitavad, et mida vähem sadas vihma ja oli põuda, seda suurem oli tõenäosus mässu tekkimiseks, millega võis kaasneda keisri kukutamine ja tapmine,» selgitas asjatundja.

Ta tõi näite, et 69. aastal pKr oli Rooma lääne- ja põhjapoolsetel piirialadel üsna vähe vihma ning siis kaotas salamõrva läbi elu keiser Vitellius.

Ajaloolane rõhutas, et keisrite mõrvamisel on siiski mitu põhjust, halb ilm koos vähese saagiga on vaid üks põhjustest.