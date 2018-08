Südamlik galerii: superstaar Uudo Sepp üllatas leinatoetuslaagris lapsi

Laste ja Noorte Kriisiprogrammi laagrid ja programm on mõeldud kooliealistele lastele ja noortele, kes on viimase kahe aasta jooksul kaotanud lähedase pereliikme. Esimene leinalaager toimus aastal 1995, kus oli 55 last, kelle ema/isa või õde/vend hukkusid «Estonia» katastroofis. Nüüd aga on leinatoetuslaagreid toimunud juba üle 60 korra. Uudo Sepp pakkus lastele palju rõõmu ning andis neile väikse kontserdi, kus lapsed ka kaasa laulda said. Andres Puuseppa õpetusel said paljud lapsed proovida ise Power Hit Radio saatejuhi rolli ning loomulikult prooviti ka DJ ametis olla. Rõõmu oli palju, sest DJ-ks soovisid tahta üsna mitmed noored ning Andrese toel sai nii mõnigi palju indu juurde, et juba peagi plaadikeerutamist ka julgemalt proovida.