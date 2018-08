Video: Egiptuse ehitustöölised leidsid teed rajades sfinksi

Egiptuse antiigiameti esindajad kinnitasid uue sfinksi leidmist lisades, et kujul on lõvi keha ja inimese pea.

«Uut leidu ei ole veel pinnasest välja kaevatud, kuid seda loodetakse teha lähiajal. Sfinksist on osa näha ja huvilistel on võimalik seda vaadata,» laususid antiigiameti esindajad.

Egiptuse võimud käivitasid Al-Kabbashi tee-ehituse 2005. aastal ja see peaks valmima selle aasta lõpul, minnes maksma üle 12 miljoni dollari (umbes kümme miljonit eurot).

Niiluse läänekaldal Gizas asuvat sfinksi, mille pikkus on 73 meetrit ja kõrgus 20 meetrit, peetakse maailma suurimaks ja vanimaks monumentaalskulptuuriks.

Gizas asuv 139-meetrine Suur ehk Cheopsi püramiid, mille algne kõrgus oli 146 meetrit, oli umbes 3800 aastat maailma kõrgeim ehitis. Selle kõrval asuvad kaks väiksemat püramiidi, millest Chefren on 136-meetrine ja Menkaura 62-meetrine.

Giza kolm püramiidi vasakult: Menkaura, Cheopsi ja Chefreni. Ees on väiksemad astmikpüramiidid

Egiptuse Luxori templi juures on sfinkside allee, kuid need sfinksid on väiksemad kui Giza sfinks.