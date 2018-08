Näosaade tuleb taas ja tänavused osalejad on...

Saate produtsendid Kaupo Karelson ja Triin Luhats kinnitavad, et tulemas on üllatusterohke hooaeg. «Valik, kes sellel hooajal osaleda võiks, oli muidugi keeruline, sest kuue hooaja peale on saates olnud väga palju suurepäraseid artiste, kes kõik on teinud väga meeldejäävaid esitusi,» kommenteerib Luhats.

Kuidas aga juba saates osalenud lauljad ja näitlejad TV3 vaatajaid uuesti rabada suudavad? «Kõik esitusnumbrid on ju uued ja üllatusi pakkuvad! Nendes artistides olev energia ja potentsiaal ja oskused on ajaga ainult paremaks läinud, ideed pöörasemaks, lisaks on ju juurde tulnud ka palju lauljaid ja lugusid, millest head paroodiat teha. Hea nali ja sügisene pühapäevaõhtune mõnus meelelahutus ehk siis Näosaate-õhtu on juba ka televaatajatele saanud oodatud sündmuseks,» sõnab Luhats.

Kuldse hooaja osalejad on juba praegu asunud usinasti harjutama. «Ma tsiteeriksin siin ühte Kuldse hooaja osalejat, kelle sõnul kogu see protsess oli eelmisel korral täiesti hullumeelne ja lahe iseenese pidev proovilepanek ja ületamine. «See oli fun selle kõige paremas mõttes, aga ikkagi oli veidike hirm ka, kas saan selle või teise etteastega hakkama. Nüüd, mõned aastad hiljem, vaatan, et kus nüüd alles lajataks ja paneks pöörast.»,» kommenteerib Luhats.