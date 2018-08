Wanda Dee kutsub kõiki vaatama oma showd megafestivalil We Love The 90s. KLF on kindlasti selleaastase festivali üks suurnimesid olles 1990ndate üks edukaimaid artiste maailmas ja elektroonilise tantsumuusika üks ikoonilisemaid bände.

Sel aastal neljandat korda toimuv We Love The 90s-el esineb terve rida suuri 1990ndate aastate muusikanimesid, kellest paljud saabuvad Eestisse esmakordselt või üle pikkade aastate: Whigfield, No Mercy, Nana, Loona, Natascha Wright - La Bouche, KLF feat Wanda Dee, S Club, Londonbeat, Twenty 4 Seven, 2 Brothers on the 4th Floor.