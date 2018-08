Facebook blokeeris vihakõne tõttu Varro Vooglaiu sotsmeedia konto

Vooglaidu karistati niimoodi selle eest, et ligi aasta aega tagasi jagas ta Eesti Päevalehes avaldatud Andrus Kivirähu artiklist tehtud ekraanipilti ja tsiteeris seda Vooglaidu pilavat lugu, kirjutab Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks portaal Objektiiv.

Geenius vahendab, et SPTK portaali postitatud ekraanitõmmisest on näha, et Facebook blokeeris Vooglaiu konto ajutiselt 30 päevaks, mille jooksul mees ei saa Facebooki uusi postitusi teha.